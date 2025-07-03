Уимблдон-2025, мужчины: расписание игрового дня 3 июля

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Сегодня, 3 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжается Уимблдон-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее интересных матчей четвёртого игрового дня соревнований в мужском одиночном разряде.

Теннис. Уимблдон-2025. Мужчины, второй круг. Частичное расписание 3 июля (время — мск):