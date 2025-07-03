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Уимблдон-2025, мужчины: расписание игрового дня 3 июля

Уимблдон-2025, мужчины: расписание игрового дня 3 июля
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Сегодня, 3 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжается Уимблдон-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее интересных матчей четвёртого игрового дня соревнований в мужском одиночном разряде.

Теннис. Уимблдон-2025. Мужчины, второй круг. Частичное расписание 3 июля (время — мск):

  • 13:00. Алекс де Минор (Австралия) — Артур Казо (Франция).
  • 13:00. Маркос Гирон (США) — Якуб Меншик (Чехия).
  • 14:30. Феликс Оже-Альяссим (Канада)- Ян-Леннард Штруфф (Германия) — доигровка (6:3, 6:7).
  • 14:30. Григор Димитров (Болгария) — Корентен Муте (Франция).
  • 15:30. Даниэль Эванс (Великобритания) — Новак Джокович (Сербия).
  • 16:30. Себастьян Офнер (Австрия) — Томми Пол (США).
  • 18:00. Джек Дрейпер (Великобритания) — Марин Чилич (Хорватия).
  • 18:30. Бен Шелтон (США) — Ринки Хидзиката (Австралия).
  • 18:30. Мартон Фучович (Венгрия) — Гаэль Монфис (Франция).
  • 19:00. Янник Синнер (Италия) — Александар Вукич (Австралия).
Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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