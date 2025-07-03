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Уимблдон-2025, женщины: расписание игрового дня 3 июля

Уимблдон-2025, женщины: расписание игрового дня 3 июля
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Сегодня, 3 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится розыгрыш Уимблдона-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей четвёртого игрового дня соревнований в женском одиночном разряде.

Теннис. Уимблдон-2025. Женщины, второй круг. Расписание 3 июля (время — мск):

13:00 — Вероника Кудерметова (Россия) — Эмма Наварро (США, 10).

14:30 — Кэти Волынец (США) — Элизабетта Коччаретто (Италия).

15:00 — Мирра Андреева (Россия, 7) — Лючия Бронцетти (Италия).

15:00 — Хейли Баптист (США) — Виктория Ванесса Мбоко (Канада, LL).

15:30 — Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Екатерина Александрова (Россия, 18).

15:30 — Барбора Крейчикова (Чехия, 17) — Кэролайн Доулхайд (США).

16:00 — Даниэль Коллинз (США) — Вероника Эрьявец (Словения, Q).

16:00 — Эльза Жакемо (Франция, Q) — Белинда Бенчич (Швейцария).

16:30 — Мария Саккари (Греция) — Елена Рыбакина (Казахстан, 11).

16:30 — Анастасия Захарова (Россия, Q) — Даяна Ястремская (Украина).

17:00 — Клара Таусон (Дания, 23) — Анна Калинская (Россия).

17:00 — Юлия Стародубцева (Украина) — Людмила Самсонова (Россия, 19).

17:00 — Софья Кенин (США, 28) — Джессика Бузас Манейро (Испания).

17:30 — Ига Швёнтек (Польша, 8) — Кэти Макнэлли (США, SR).

18:30 — Дарья Касаткина (Австралия, 16) — Ирина Бегу (Румыния).

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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