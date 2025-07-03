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«Я вдоволь наигрался». Фриц оценил своё состояние после двух непростых побед на Уимблдоне

«Я вдоволь наигрался». Фриц оценил своё состояние после двух непростых побед на Уимблдоне
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал выход в третий круг Уимблдона-2025. Во втором круге он со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:0), 4:6, 6:3 обыграл 40-ю ракетку мира из Канады Габриэля Диалло.

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 20:55 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		6 7 7 4 6
6 		3 6 0 6 3
             
Габриэль Диалло
40
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло

«Это был невероятно тяжёлый матч. За две игры здесь я проиграл четыре сета, но не думаю, что делал что-то не так. Казалось, что всё складывается. Я играл почти идеально, когда у меня появлялись возможности. Очень рад, что справился. Завтрашний день будет потрясающим. Я вдоволь наигрался, проведя четыре матча подряд в Истбурне и два пятисетовика здесь. Меня ждёт приятный выходной», — сказал Фриц после матча.

Отметим, что это уже второй выигранный пятисетовик Фрица за три дня. В первом круге Уимблдона Тейлор одолел француза Джованни Мпетчи Перрикара, причём решающий сет они доигрывали 2 июля.

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