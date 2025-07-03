«Я вдоволь наигрался». Фриц оценил своё состояние после двух непростых побед на Уимблдоне

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал выход в третий круг Уимблдона-2025. Во втором круге он со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:0), 4:6, 6:3 обыграл 40-ю ракетку мира из Канады Габриэля Диалло.
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«Это был невероятно тяжёлый матч. За две игры здесь я проиграл четыре сета, но не думаю, что делал что-то не так. Казалось, что всё складывается. Я играл почти идеально, когда у меня появлялись возможности. Очень рад, что справился. Завтрашний день будет потрясающим. Я вдоволь наигрался, проведя четыре матча подряд в Истбурне и два пятисетовика здесь. Меня ждёт приятный выходной», — сказал Фриц после матча.
Отметим, что это уже второй выигранный пятисетовик Фрица за три дня. В первом круге Уимблдона Тейлор одолел француза Джованни Мпетчи Перрикара, причём решающий сет они доигрывали 2 июля.
- 3 июля 2025
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