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«Повезло, что смог его выиграть». Рублёв назвал ключевой момент матча с Харрисом

«Повезло, что смог его выиграть». Рублёв назвал ключевой момент матча с Харрисом
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оценил выход в третий круг Уимблдона-2025. Во втором раунде он со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 обыграл 320-ю ракетку мира из ЮАР Ллойда Харриса.

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 16:35 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 1 		6 7 7 6
7 7 		4 6 5 3
             
Ллойд Харрис
320
ЮАР
Ллойд Харрис
Л. Харрис

«Я смог поменяться и играл довольно хорошо до конца третьего сета. Полтора сета я был сконцентрирован и хорошо себя вёл. Да, он взял сет, но это другая история. Его уровень здесь не сравнить с Парижем. В Париже не знаю, то ли он был травмирован, то ли потому что грунт, но я забирал каждый сет. Здесь он играл очень хорошо, невероятно подавал, наносил хорошие удары, так что это другая история.

Ощущение было, что даже если я хорошо играю и веду себя, то будет тяжело. Потому что если он доведёт до тайбрейка, то хорошо проведёт два-три розыгрыша, и матч может измениться. Мы дошли до тайбрейка, и мне повезло, что я выиграл третий сет, это придало мне уверенности. Думаю, поэтому в последнем гейме при 15-40 я смог отыграться и удержать свою подачу. Потому что если бы я уступал 1-2 по сетам и была бы такая же ситуация, может, я бы и не смог отыграться. Так что третий сет был самым важным, мне повезло, что я смог его выиграть", — сказал Рублёв на пресс-конференции.

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