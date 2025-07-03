Кудерметова — Наварро: онлайн-трансляция матча 2-го круга Уимблдона-2025 — не ранее 13:00

Сегодня, 3 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи второго круга на Уимблдоне-2025. В рамках игрового дня 46-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова встретится с представительницей США Эммой Наварро, занимающей 10-ю строчку рейтинга. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Кудерметова — Наварро.

Начало матча запланировано на 13:00 мск. Теннисистки ранее встречались один раз — в апреле 2021 года на грунтовом турнире в Чарльстоне, тогда Кудерметова одержала победу со счётом 6:4, 6:4.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.