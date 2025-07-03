Кудерметова — Наварро: онлайн-трансляция матча 2-го круга Уимблдона-2025 — не ранее 13:00
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Сегодня, 3 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи второго круга на Уимблдоне-2025. В рамках игрового дня 46-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова встретится с представительницей США Эммой Наварро, занимающей 10-ю строчку рейтинга. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Кудерметова — Наварро.
Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 13:00 МСК
46
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
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|3
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10
Эмма Наварро
Э. Наварро
Начало матча запланировано на 13:00 мск. Теннисистки ранее встречались один раз — в апреле 2021 года на грунтовом турнире в Чарльстоне, тогда Кудерметова одержала победу со счётом 6:4, 6:4.
Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.
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