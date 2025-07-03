Андреева — Бронцетти: где смотреть, во сколько начало матча второго круга Уимблдона-2025
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Сегодня, 3 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи второго круга на Уимблдоне-2025. В рамках игрового дня седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева встретится с представительницей Италии Лючией Бронцетти, занимающей 63-ю строчку рейтинга.
Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 15:00 МСК
7
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
|1
|2
|3
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63
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Начало матча запланировано на 15:00 мск. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андреева — Бронцетти. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».
Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.
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