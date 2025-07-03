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Саккари — Рыбакина: где смотреть, во сколько начало матча второго круга Уимблдона-2025

Саккари — Рыбакина: где смотреть, во сколько начало матча второго круга Уимблдона-2025
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Сегодня, 3 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи второго круга на Уимблдоне-2025. В рамках игрового дня 77-я ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, занимающей 11-ю строчку рейтинга.

Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 16:30 МСК
Мария Саккари
77
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
11
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Начало матча запланировано на 16:30 мск. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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