Швёнтек — Макнелли: где смотреть, во сколько начало матча второго круга Уимблдона-2025
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Сегодня, 3 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи второго круга на Уимблдоне-2025. В рамках игрового дня четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек встретится с представительницей США Кэти Макнелли, занимающей 208-ю строчку рейтинга и выступающей на соревнованиях по защищённому рейтингу.
Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 17:30 МСК
4
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Не начался
|1
|2
|3
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208
Кэти Макнелли
К. Макнелли
Начало матча запланировано на 17:30 мск. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».
Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.
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