Швёнтек — Макнелли: где смотреть, во сколько начало матча второго круга Уимблдона-2025

Сегодня, 3 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи второго круга на Уимблдоне-2025. В рамках игрового дня четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек встретится с представительницей США Кэти Макнелли, занимающей 208-ю строчку рейтинга и выступающей на соревнованиях по защищённому рейтингу.

Начало матча запланировано на 17:30 мск. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.