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Хуберт Хуркач сообщил, что перенёс операцию на колене

Хуберт Хуркач сообщил, что перенёс операцию на колене
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39-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач сообщил, что перенёс артроскопию коленного сустава.

Фото: Социальные сети Хуберта Хуркача

Ранее Хуркач снялся с текущего Уимблдона-2025. В первом круге Хуберт должен был сыграть со 142-й ракеткой мира Билли Харрисом из Великобритании. Место Хуркача в сетке занял лаки-лузер. Ранее из-за травмы спины поляк отказался от участия в травяных турнирах АТР-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) и АТР-500 в Галле (Германия).

«В течение последних нескольких недель я боролся с проблемами с коленом, такими как боль, скопление жидкости и другими проблемами, которые мешали тренироваться и соревноваться. После изучения различных вариантов мы решили, что артроскопия, которая состоялась в понедельник, будет лучшим решением.

Во время процедуры была удалена разросшаяся синовиальная мембрана, вызывающая воспаление, боль и связанные с этим проблемы. Огромное спасибо доктору Бартломею Кацпшаку, который провёл операцию.

Сейчас я начинаю восстанавливаться и вернусь только тогда, когда буду на 110% готов снова соревноваться.

Большое спасибо за всю поддержку, это действительно много значит для меня, и я с нетерпением жду возвращения на корт. Желаю всем успешного Уимблдона! В этом году я буду смотреть его с дивана», — написал Хуркач в социальной сети.

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