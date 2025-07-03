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Новак Джокович — Даниэль Эванс: где смотреть, во сколько матч второго круга Уимблдона-2025

Новак Джокович — Даниэль Эванс: где смотреть, во сколько матч второго круга Уимблдона-2025
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Сегодня, 3 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжается Уимблдон-2025. В рамках четвёртого игрового дня шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович встретится с представителем Великобритании Даниэлем Эвансом, занимающим 154-ю строчку рейтинга ATP.

Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 15:30 МСК
Даниэль Эванс
154
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Начало матча запланировано на не ранее 15:30 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.

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