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Рублёв: Фриц в топ-10, а Норри — нет, хотя уровень у них одинаковый

Рублёв: Фриц в топ-10, а Норри — нет, хотя уровень у них одинаковый
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о высокой конкуренции в мужском туре.

«С тех пор как моё поколение начало играть, мы стали замечать, что игроки с рейтингом 80 или 100 стали чаще обыгрывать лучших. Когда я начинал, была видна разница между топ-10 и топ-50. А сейчас, может, пару игроков — Алькарас и Синнер — отличаются от топ-50. А у остальных уровень одинаковый. Фриц в топ-10, а Норри — нет, хотя уровень у них одинаковый. Поэтому так много взлётов и падений, потому что все показывают хороший уровень.

Я не идеальный пример того, как надо готовиться ментально, но сейчас основная разница — в менталке. Более стабильные игроки дают лучшие результаты. Вот и всё. Сегодня я старался. Не всегда получалось, но я старался быть более сконцентрированным, и мне удалось. Это мне помогло», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

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