Андреева — Бронцетти: онлайн-трансляция матча 2-го круга Уимблдона-2025 — не ранее 15:00
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Сегодня, 3 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи второго круга на Уимблдоне-2025. В рамках игрового дня седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева встретится с представительницей Италии Лючией Бронцетти, занимающей 63-ю строчку рейтинга. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андреева — Бронцетти.
Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 15:00 МСК
7
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
|1
|2
|3
|
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63
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Начало матча запланировано на 15:00 мск. Теннисистки ранее ни разу не встречались на уровне WTA.
Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.
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