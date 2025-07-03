Андреева — Бронцетти: онлайн-трансляция матча 2-го круга Уимблдона-2025 — не ранее 15:00

Сегодня, 3 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи второго круга на Уимблдоне-2025. В рамках игрового дня седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева встретится с представительницей Италии Лючией Бронцетти, занимающей 63-ю строчку рейтинга. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андреева — Бронцетти.

Начало матча запланировано на 15:00 мск. Теннисистки ранее ни разу не встречались на уровне WTA.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.