Таусон — Калинская: онлайн-трансляция матча 2-го круга Уимблдона-2025 — не ранее 17:00
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Сегодня, 3 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи второго круга на Уимблдоне-2025. В рамках игрового дня 22-я ракетка мира датская теннисистка Клара Таусон встретится с россиянкой Анной Калинской, занимающей 39-ю строчку рейтинга. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Таусон — Калинская.
Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 17:30 МСК
22
Клара Таусон
К. Таусон
Не начался
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39
Анна Калинская
А. Калинская
Начало матча запланировано на 17:00 мск. Теннисистки ранее встречались один раз — в мае 2024 года на грунтовом турнире в Риме, тогда Калинская одержала победу со счётом 6:1, 6:2.
Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.
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