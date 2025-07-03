Стародубцева — Самсонова: онлайн-трансляция 2-го круга Уимблдона-2025 — не ранее 17:00

Сегодня, 3 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи второго круга на Уимблдоне-2025. В рамках игрового дня 68-я ракетка мира украинская теннисистка Юлия Стародубцева встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой, занимающей 19-ю строчку рейтинга. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Стародубцева — Самсонова.

Начало матча запланировано на 17:00 мск. Теннисистки ранее встречались один раз — в апреле 2025 года на грунтовом турнире в Мадриде, тогда Стародубцева одержала победу со счётом 2:6 7:6 (7:2) 6:0.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.