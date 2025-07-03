Карлос Алькарас высказался о своём состоянии на фоне слов Зверева о ментальных проблемах

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас оценил своё эмоциональное состояние. Ранее немецкий теннисист Александр Зверев после вылета с Уимблдона-2025 заявил, что испытывает серьёзные ментальные проблемы уже долгое время.

«Я часто был подавлен на корте и на турнирах. Рад, что нашёл правильный путь и снова чувствую счастье на корте. Для меня это не про победы и поражения. Это про удовольствие от игры в теннис. Веселье, когда выходишь на корт. Не думать о результате, а просто быть в моменте.

Я играю для себя, своей команды, своей семьи. Я просто вижу, как много игроков говорят о ментальном здоровье. Это работает для меня, и я стараюсь этому следовать», — сказал Алькарас на пресс-конференции.