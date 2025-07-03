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«Невероятное стремление». Беккер восхитился игрой Фрица на старте Уимблдона-2025

«Невероятное стремление». Беккер восхитился игрой Фрица на старте Уимблдона-2025
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на выступление пятой ракетки мира американского теннисиста Тейлора Фрица на старте Уимблдона-2025.

«Невероятное стремление Фрица! Огромное уважение его физической и моральной стойкости. Думаю, сегодня ему будет легче», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Во втором круге Уимблдона-2025 Фриц в непростом поединке обыграл 40-ю ракетку мира из Канады Габриэля Диалло. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:0), 4:6, 6:3. Отметим, что это уже второй выигранный пятисетовик Фрица за три дня. В первом круге Уимблдона Тейлор одолел француза Джованни Мпетчи Перрикара, причём решающий сет они доигрывали 2 июля.

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