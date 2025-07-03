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Кэмерон Норри оценил свои шансы на титул Уимблдона-2025

Кэмерон Норри оценил свои шансы на титул Уимблдона-2025
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61-я ракетка мира из Великобритании Кэмерон Норри высказался о своём выступлении на Уимблдоне-2025. Теннисист оценил свои шансы на титул престижного турнира.

«Если продолжу играть на таком уровне, будет забавно посмотреть, как далеко я смогу зайти. Также всё зависит от сетки турнира. Но я сосредоточусь на своей игре. Победа над Тиафо была невероятной, но на турнире всё ещё много отличных игроков, так что дальше будет сложнее. Мне придётся играть ещё усерднее, чтобы хорошо выступить дальше», — сказал Норри на пресс-конференции.

Напомним, в матче второго круга Норри обыграл 12-ю ракетку мира американского теннисиста Фрэнсиса Тиафо. Следующим соперником британца на Уимблдоне станет Маттия Беллуччи из Италии.

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