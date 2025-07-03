Вондроушова: Радукану играла в невероятный теннис и раздавила меня в каждом розыгрыше

Чемпионка Уимблдона 2023 года чешская теннисистка Маркета Вондроушова заявила, что у неё не было шансов победить британку Эмму Радукану во втором круге Уимблдонского турнира-2025.

Вондроушова проиграла Радукану со счётом 3:6, 3:6 за 1 час 22 минуты. В третьем раунде Эмма сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко из Беларуси.

«Я думаю, она играла в невероятный теннис, я не могла многого сделать. Она раздавила меня в каждом розыгрыше. Я не чувствовала, что со мной что-то не так, но она была лучше. Я бы сказала, что она использовала резаные удары немного больше, она также лучше подавала. Может быть, из-за этого моя игра не работала так хорошо, как обычно, но все это её заслуга», — приводит слова Вондроушовой Punto de Break.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.