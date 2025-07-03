«Детям из Африки намного тяжелее». Брат Зверева — о жалобах игрока на ментальное здоровье

Бывшая 25-я ракетка мира Миша Зверев высказался о словах своего брата, третьей ракетки мира немца Александра Зверева, который пожаловался на одиночество и проблемы с ментальным здоровьем.

«Конечно, жизнь непроста. Но есть миллионы людей, которые живут труднее. Думаю, детям из Африки намного тяжелее, чем теннисисту, выступающему на Уимблдоне. Я начал так думать с тех пор, как у меня есть дети. Стал более реалистичным и рациональным», — приводит слова Миши Зверева Punto de Break.

В первом круге Уимблдона-2025 Александр со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (10:8), 3:6, 7:6 (7:5), 4:6 проиграл 72-му номеру рейтинга французу Артуру Риндеркнешу. После матча Зверев-младший рассказал о психологических проблемах.