Беллуччи — о выходе в третий круг Уимблдона: это чувство имеет особый вкус

73-я ракетка мира из Италии Маттия Беллуччи прокомментировал выход в третий круг Уимблдона-2025. В матче второго круга он уверенно обыграл 25-ю ракетку мира чешского теннисиста Иржи Легечку. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:1, 7:5.

«Я впервые в третьем круге турнира «Большого шлема». Это чувство имеет особый вкус. Очень доволен своим выступлением. Чувствую, что после не очень позитивного периода я наконец восстанавливаю свои результаты. На траве чувствую себя комфортно, хорошо двигаюсь. Дальше я встречусь с Норри. Всегда восхищался его игрой. Я обыграл его в квалификации на турнире в Монте-Карло, но на траве всё может быть по-другому», — сказал Беллуччи в интервью Tennis Italiano.

За выход в 1/8 финала Уимблдона Беллуччи сразится с 61-й ракеткой мира из Великобритании Кэмероном Норри.