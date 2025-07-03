Беллуччи — о выходе в третий круг Уимблдона: это чувство имеет особый вкус

73-я ракетка мира из Италии Маттия Беллуччи прокомментировал выход в третий круг Уимблдона-2025. В матче второго круга он уверенно обыграл 25-ю ракетку мира чешского теннисиста Иржи Легечку. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:1, 7:5.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|1
|5
|
|6
|7
«Я впервые в третьем круге турнира «Большого шлема». Это чувство имеет особый вкус. Очень доволен своим выступлением. Чувствую, что после не очень позитивного периода я наконец восстанавливаю свои результаты. На траве чувствую себя комфортно, хорошо двигаюсь. Дальше я встречусь с Норри. Всегда восхищался его игрой. Я обыграл его в квалификации на турнире в Монте-Карло, но на траве всё может быть по-другому», — сказал Беллуччи в интервью Tennis Italiano.
За выход в 1/8 финала Уимблдона Беллуччи сразится с 61-й ракеткой мира из Великобритании Кэмероном Норри.
- 3 июля 2025
-
13:47
-
13:32
-
12:56
-
12:43
-
12:33
-
12:12
-
12:00
-
11:58
-
11:47
-
11:32
-
10:48
-
10:30
-
10:25
-
10:11
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:55
-
09:45
-
09:39
-
09:32
-
09:20
-
08:30
-
03:17
-
02:26
-
02:01
-
01:12
-
00:54
-
00:41
-
00:26
-
00:14
-
00:12
-
00:00
- 2 июля 2025
-
23:53
-
23:49