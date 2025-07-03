Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Беллуччи — о выходе в третий круг Уимблдона: это чувство имеет особый вкус

Беллуччи — о выходе в третий круг Уимблдона: это чувство имеет особый вкус
Аудио-версия:
Комментарии

73-я ракетка мира из Италии Маттия Беллуччи прокомментировал выход в третий круг Уимблдона-2025. В матче второго круга он уверенно обыграл 25-ю ракетку мира чешского теннисиста Иржи Легечку. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:1, 7:5.

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 20:30 МСК
Иржи Легечка
25
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 4 		1 5
7 7 		6 7
             
Маттия Беллуччи
73
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи

«Я впервые в третьем круге турнира «Большого шлема». Это чувство имеет особый вкус. Очень доволен своим выступлением. Чувствую, что после не очень позитивного периода я наконец восстанавливаю свои результаты. На траве чувствую себя комфортно, хорошо двигаюсь. Дальше я встречусь с Норри. Всегда восхищался его игрой. Я обыграл его в квалификации на турнире в Монте-Карло, но на траве всё может быть по-другому», — сказал Беллуччи в интервью Tennis Italiano.

За выход в 1/8 финала Уимблдона Беллуччи сразится с 61-й ракеткой мира из Великобритании Кэмероном Норри.

Материалы по теме
Российская сенсация на Уимблдоне! Рахимова выбила прошлогоднюю финалистку
Российская сенсация на Уимблдоне! Рахимова выбила прошлогоднюю финалистку
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android