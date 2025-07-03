«Мне предстоит долгий путь». Норри — о возможном возвращении в топ-10

61-я ракетка мира из Великобритании Кэмерон Норри порассуждал о возможности вернуться в топ-10 мирового рейтинга.

«Когда я находился в топ-10 или топ-20, всё было по-другому. Почти не было времени расслабиться. Всё было очень профессионально, нужно было ехать из одного места в другое. Это был отличный опыт. Но сейчас я наслаждаюсь теннисом больше, чем когда-либо. Конечно, было замечательно находиться в топ-10. Но там достаточно трудно удержаться, учитывая прогресс других игроков. Будет забавно попытаться вернуться туда. Но мне предстоит долгий путь», — сказал Норри на пресс-конференции.

Ранее в матче второго круга Уимблдона-2025 Норри обыграл 12-ю ракетку мира американского теннисиста Фрэнсиса Тиафо. Следующим соперником британца на престижном турнире станет Маттия Беллуччи из Италии.