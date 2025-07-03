«Мне стало неловко». Осака объяснила, почему отказалась от яркого образа на Уимблдоне-2025

53-й номер рейтинга японка Наоми Осака объяснила, почему отказалась от яркого наряда для выступления на Уимблдоне-2025. Теннисистка часто удивляет публику своими образами на турнирах «Большого шлема».

«Я хотела кое-что сделать, но потом мне стало очень неловко. Мне начинает казаться, что я делаю слишком много. Это Уимблдон. Не хотелось выделяться одной на таком турнире. Спойлер: на US Open будет очень эффектный образ. Поэтому я подумала, что, может быть, на Уимблдоне мне стоит одеться очень спокойно», — сказала Осака на пресс-конференции.

Ранее Осака вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв чешскую теннисистку Катержину Синякову (81-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.