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Фриц повторил достижение Иванишевича и Циципаса, выйдя в третий круг Уимблдона-2025

Фриц повторил достижение Иванишевича и Циципаса, выйдя в третий круг Уимблдона-2025
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц повторил достижение Горана Иванишевича (1993) и Стефаноса Циципаса (2023), пробившись в третий круг Уимблдона-2025 после двух побед в пятисетовых матчах.

Фриц стал третьим представителем топ-5 мирового рейтинга, кому удалось выйти в третий круг Уимблдона в мужском одиночном разряде благодаря двум победам в пяти сетах.

Во втором круге Уимблдона-2025 Фриц в непростом поединке обыграл 40-ю ракетку мира из Канады Габриэля Диалло. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:0), 4:6, 6:3. Отметим, что это уже второй выигранный пятисетовик Фрица за три дня. В первом круге Уимблдона Тейлор одолел француза Джованни Мпетчи Перрикара, причём решающий сет они доигрывали 2 июля.

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