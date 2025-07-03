Вероника Кудерметова разгромно проиграла Эмме Наварро во втором круге Уимблдона-2025

46-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова не смогла выйти в третий круг Уимблдона-2025, во втором круге потерпев поражение от Эммы Наварро из США (10-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 2:6.
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Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут. За время игры Кудерметова не выполнила подач навылет, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать один брейк-пойнт из четырёх. Наварро также не сделала эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из шести заработанных брейк-пойнтов.
Кудерметова ни разу в карьере не проходила далее второго круга Уимблдона. В первом круге от Иги Швёнтек вылетела её младшая сестра Полина.
В третьем круге Уимблдона-2025 Наварро встретится с победительницей пары Барбора Крейчикова (Чехия, 17) — Кэролайн Доулхайд (США). Крейчикова — действующая чемпионка Уимблдона.
- 3 июля 2025
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