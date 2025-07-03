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Вероника Кудерметова — Эмма Наварро, результат матча 3 июля 2025, счет 0:2, 2-й круг Уимблдона

Вероника Кудерметова разгромно проиграла Эмме Наварро во втором круге Уимблдона-2025
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46-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова не смогла выйти в третий круг Уимблдона-2025, во втором круге потерпев поражение от Эммы Наварро из США (10-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 2:6.

Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 13:05 МСК
Вероника Кудерметова
46
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Эмма Наварро
10
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут. За время игры Кудерметова не выполнила подач навылет, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать один брейк-пойнт из четырёх. Наварро также не сделала эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из шести заработанных брейк-пойнтов.

Кудерметова ни разу в карьере не проходила далее второго круга Уимблдона. В первом круге от Иги Швёнтек вылетела её младшая сестра Полина.

В третьем круге Уимблдона-2025 Наварро встретится с победительницей пары Барбора Крейчикова (Чехия, 17) — Кэролайн Доулхайд (США). Крейчикова — действующая чемпионка Уимблдона.

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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