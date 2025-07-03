«Она не делала ничего особенного». Парри — о победе над Шнайдер на Уимблдоне

Французская теннисистка 118-й номер рейтинга WTA Диан Парри прокомментировала победу над россиянкой Дианой Шнайдер во втором круге Уимблдона-2025. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1.

«Диана — необычная соперница. Знала, что она сильная и что мне нужно провести очень серьёзный и стабильный матч. Рада, что смогла это сделать. Было немного странно, у меня было ощущение, что она не слишком включена в игру, поэтому в начале было сложно найти ритм. Это покрытие идеально для слайсов, так что я пользуюсь этим. Знаю, что это раздражает девушек, поэтому стараюсь использовать их как можно чаще. В начале матча я не могла поймать ритм. Уверенности придало то, что она тоже не делала ничего особенного», — приводит слова Парри L’Équipe.

В третьем круге Уимблдона-2025 Диан Парри сыграет с британской теннисисткой Сонай Картал (51-й номер рейтинга), которая в своём матче второго круга турнира была сильнее болгарки Виктории Томовой (6:2), 6:2).