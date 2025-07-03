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Надаль выразил соболезнования в связи со смертью португальского футболиста «Ливерпуля»

Надаль выразил соболезнования в связи со смертью португальского футболиста «Ливерпуля»
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Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль выразил соболезнования в связи с гибелью футболиста «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты и его брата футболиста португальского «Пенафиела» Андре Силвы. Спортсмены погибли в автокатастрофе в Испании. Жоте было 28 лет, Силве — 25 лет.

«Какая грустная и душераздирающая новость. Все мои любовь, сочувствие и поддержка его жене, детям, семье и друзьям в это трудное время. Покойтесь с миром, Диогу Жота и Андре Силва», — написал Надаль в социальной сети Х.

Ранее Диогу Жота выступал за английский «Вулверхэмптон», португальские «Порту» и «Пасуш де Феррейра», а также испанский «Атлетико» Мадрид. Со сборной Португалии нападающий дважды выиграл Лигу наций.

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