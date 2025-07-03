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Наоми Осака отреагировала на слова Зверева о проблемах с ментальным здоровьем

Наоми Осака отреагировала на слова Зверева о проблемах с ментальным здоровьем
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53-й номер рейтинга японка Наоми Осака высказалась об откровенных словах третьей ракетки мира немца Александра Зверева, который после вылета с Уимблдона-2025 заявил, что испытывает серьёзные ментальные проблемы уже долгое время

«Я не из тех людей, кто должен давать советы. Очень трудно что-то сказать на эту тему. Обычно мне приходится думать об этом часами. Но всё зависит от ситуации. Я не знаю, жизнь серьёзна и одновременно — нет. Если вам что-то не очень нравится, вы всегда можете заняться чем-то другим. Я не говорю, что он должен перестать играть в теннис. Всегда думаю, что люди должны заниматься тем, что делает их счастливыми, независимо от того, что происходит», — сказала Осака на пресс-конференции.

В первом круге Уимблдона-2025 Зверев со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (10:8), 3:6, 7:6 (7:5), 4:6 проиграл 72-му номеру рейтинга французу Артуру Риндеркнешу.

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