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Наварро — игрок с наименьшим числом проигранных геймов на пути к 3-му кругу Уимблдона-2025

Наварро — игрок с наименьшим числом проигранных геймов на пути к 3-му кругу Уимблдона-2025
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10-я ракетка мира американка Эмма Наварро вышла в третий круг Уимблдона-2025 с наименьшим числом проигранных геймов в женской сетке. Всего Наварро отдала соперницам семь геймов в двух встречах.

Сегодня, 3 июля, Наварро во втором круге разгромила россиянку Веронику Кудерметову со счётом 6:1, 6:2. В первом круге теннисистка из США обыграла Петру Квитову из Чехии — 6:3, 6:1.

Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 13:05 МСК
Вероника Кудерметова
46
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Эмма Наварро
10
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Также за два первых круга Уимблдона-2025 у женщин суммарно семь геймов соперницам проиграла американка Аманда Анисимова (победа над Юлией Путинцевой — 6:0, 6:0, победа над Ренатой Сарасуа — 6:4, 6:3).

В третьем круге Уимблдона-2025 Наварро встретится с победительницей пары Барбора Крейчикова (Чехия, 17) — Кэролайн Доулхайд (США). Крейчикова — действующая чемпионка Уимблдона.

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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