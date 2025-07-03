Наварро — игрок с наименьшим числом проигранных геймов на пути к 3-му кругу Уимблдона-2025
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10-я ракетка мира американка Эмма Наварро вышла в третий круг Уимблдона-2025 с наименьшим числом проигранных геймов в женской сетке. Всего Наварро отдала соперницам семь геймов в двух встречах.
Сегодня, 3 июля, Наварро во втором круге разгромила россиянку Веронику Кудерметову со счётом 6:1, 6:2. В первом круге теннисистка из США обыграла Петру Квитову из Чехии — 6:3, 6:1.
Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 13:05 МСК
46
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|2
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|6
10
Эмма Наварро
Э. Наварро
Также за два первых круга Уимблдона-2025 у женщин суммарно семь геймов соперницам проиграла американка Аманда Анисимова (победа над Юлией Путинцевой — 6:0, 6:0, победа над Ренатой Сарасуа — 6:4, 6:3).
В третьем круге Уимблдона-2025 Наварро встретится с победительницей пары Барбора Крейчикова (Чехия, 17) — Кэролайн Доулхайд (США). Крейчикова — действующая чемпионка Уимблдона.
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