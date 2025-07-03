Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Пытаюсь не заходить далеко вперёд». Осака оценила свои перспективы на Уимблдоне-2025

«Пытаюсь не заходить далеко вперёд». Осака оценила свои перспективы на Уимблдоне-2025
Аудио-версия:
Комментарии

53-й номер рейтинга японка Наоми Осака оценила свои перспективы на текущем Уимблдоне-2025. Ранее Осака вышла в третий круг престижного турнира, обыграв чешскую теннисистку Катержину Синякову (81-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

«У меня был разговор с Патриком Муратоглу перед этим Уимблдоном. Мы поговорили об ожиданиях. Пытаюсь не заходить далеко вперёд. Не думаю о своих возможностях, а просто надеюсь провести как можно больше матчей. Понятно, что в этом году я чувствую себя более комфортно на траве. Я двигаюсь немного лучше по сравнению с прошлыми сезонами. Когда я была моложе, у меня случился негативный опыт на траве. Потребовалось пару лет, чтобы преодолеть этот момент», — сказала Осака на пресс-конференции.

Действующий победитель Уимблдона у мужчин — испанец Карлос Алькарас. У женщин — Барбора Крейчикова из Чехии. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.

Материалы по теме
Российская сенсация на Уимблдоне! Рахимова выбила прошлогоднюю финалистку
Российская сенсация на Уимблдоне! Рахимова выбила прошлогоднюю финалистку
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android