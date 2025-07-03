«Пытаюсь не заходить далеко вперёд». Осака оценила свои перспективы на Уимблдоне-2025

53-й номер рейтинга японка Наоми Осака оценила свои перспективы на текущем Уимблдоне-2025. Ранее Осака вышла в третий круг престижного турнира, обыграв чешскую теннисистку Катержину Синякову (81-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

«У меня был разговор с Патриком Муратоглу перед этим Уимблдоном. Мы поговорили об ожиданиях. Пытаюсь не заходить далеко вперёд. Не думаю о своих возможностях, а просто надеюсь провести как можно больше матчей. Понятно, что в этом году я чувствую себя более комфортно на траве. Я двигаюсь немного лучше по сравнению с прошлыми сезонами. Когда я была моложе, у меня случился негативный опыт на траве. Потребовалось пару лет, чтобы преодолеть этот момент», — сказала Осака на пресс-конференции.

Действующий победитель Уимблдона у мужчин — испанец Карлос Алькарас. У женщин — Барбора Крейчикова из Чехии. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.