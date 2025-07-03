Янник Синнер — Александар Вукич: где смотреть, во сколько матч второго круга Уимблдона
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Сегодня, 3 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжается Уимблдон-2025. В рамках четвёртого игрового дня первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер встретится с представителем Австралии Александаром Вукичем, занимающим 93-ю строчку мирового рейтинга.
Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 19:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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93
Александар Вукич
А. Вукич
Начало матча запланировано на не ранее 19:00 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».
Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.
Комментарии
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