Янник Синнер — Александар Вукич: где смотреть, во сколько матч второго круга Уимблдона

Сегодня, 3 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжается Уимблдон-2025. В рамках четвёртого игрового дня первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер встретится с представителем Австралии Александаром Вукичем, занимающим 93-ю строчку мирового рейтинга.

Начало матча запланировано на не ранее 19:00 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.