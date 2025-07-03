«Очень сильно нервничал». Давидович-Фокина поделился подробностями своей свадьбы

27-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина рассказал о своей свадебной церемонии. Этим летом он женился на своей девушке Паломе Аметист.

«Я старался не думать о свадьбе слишком много. Моя жена всё организовала. Но, нравится вам это или нет, вы беспокоитесь о том, что всё должно быть в порядке. Переживаете за гостей и за то, как проведём время. В день свадьбы первые часы были немного напряжёнными. На церемонии я очень сильно нервничал. Это было невероятно, и после этого я приходил в себя несколько дней, потому что был немного опустошён», — приводит слова Давидович-Фокины AS.

Давидовича-Фокина и Аметист сыграли свадьбу через год после помолвки. Церемония состоялась 14 июня 2025 года в испанской Марбелье. За день до торжества молодожёны устроили вечеринку для друзей.