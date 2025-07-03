Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Очень сильно нервничал». Давидович-Фокина поделился подробностями своей свадьбы

«Очень сильно нервничал». Давидович-Фокина поделился подробностями своей свадьбы
Аудио-версия:
Комментарии

27-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина рассказал о своей свадебной церемонии. Этим летом он женился на своей девушке Паломе Аметист.

«Я старался не думать о свадьбе слишком много. Моя жена всё организовала. Но, нравится вам это или нет, вы беспокоитесь о том, что всё должно быть в порядке. Переживаете за гостей и за то, как проведём время. В день свадьбы первые часы были немного напряжёнными. На церемонии я очень сильно нервничал. Это было невероятно, и после этого я приходил в себя несколько дней, потому что был немного опустошён», — приводит слова Давидович-Фокины AS.

Давидовича-Фокина и Аметист сыграли свадьбу через год после помолвки. Церемония состоялась 14 июня 2025 года в испанской Марбелье. За день до торжества молодожёны устроили вечеринку для друзей.

Материалы по теме
Российская сенсация на Уимблдоне! Рахимова выбила прошлогоднюю финалистку
Российская сенсация на Уимблдоне! Рахимова выбила прошлогоднюю финалистку
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android