Андрей Чесноков: у Рублёва есть все возможности пройти далеко по сетке Уимблдона

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков оценил перспективы российского теннисиста Андрея Рублёва на Уимблдоне-2025.

«Рублёв был сильнее своих соперников в первых двух кругах Уимблдона. Он закономерно прошёл в третий круг. Но, играя с такими соперниками, зачастую нужно показать невероятно хороший теннис, чтобы их обыграть. Андрей играет лучше и лучше с каждым матчем. У него есть все возможности пройти далеко по сетке.

Ему играть с Маннарино — ветераном, которому уже примерно 95 лет. Я видел матчи, когда Рублёв его просто разрывал. Маннарино здорово играет на траве, но Андрей за счёт скорости не даст ему свободно дышать. Для меня фаворитом точно будет Рублёв», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.