Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Чесноков: у Рублёва есть все возможности пройти далеко по сетке Уимблдона

Андрей Чесноков: у Рублёва есть все возможности пройти далеко по сетке Уимблдона
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков оценил перспективы российского теннисиста Андрея Рублёва на Уимблдоне-2025.

«Рублёв был сильнее своих соперников в первых двух кругах Уимблдона. Он закономерно прошёл в третий круг. Но, играя с такими соперниками, зачастую нужно показать невероятно хороший теннис, чтобы их обыграть. Андрей играет лучше и лучше с каждым матчем. У него есть все возможности пройти далеко по сетке.

Ему играть с Маннарино — ветераном, которому уже примерно 95 лет. Я видел матчи, когда Рублёв его просто разрывал. Маннарино здорово играет на траве, но Андрей за счёт скорости не даст ему свободно дышать. Для меня фаворитом точно будет Рублёв», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Будет сложно, но россиянин сможет. Рублёв — Маннарино: прогноз на матч Уимблдона
Будет сложно, но россиянин сможет. Рублёв — Маннарино: прогноз на матч Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android