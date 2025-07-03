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23-летняя Зейнеп Сёнмез установила уникальное достижение для турецкого тенниса

23-летняя Зейнеп Сёнмез установила уникальное достижение для турецкого тенниса
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23-летняя Зейнеп Сёнмез стала первой турецкой теннисисткой, вышедшей в третий круг турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (включая мужчин). Сегодня, 3 июля, в рамках второго круга Уимблдона она одолела китаянку Ван Синьюй. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5.

Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 13:10 МСК
Ван Синьюй
32
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5
7 		7
         
Зейнеп Сёнмез
88
Турция
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез

По итогам Уимблдона-2025 представительница Турции поднимется на рекордное для себя место в мировом рейтинге. Сёнмез займёт 72-ю строчку. В третьем круге Зейнеп встретится с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Сюзан Ламенс (Нидерланды).

Действующий победитель Уимблдона у мужчин — испанец Карлос Алькарас. У женщин — Барбора Крейчикова из Чехии. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.

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