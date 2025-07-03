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Алекс де Минор — Артур Казо, результат матча 3 июля 2025, счет 3:1, 2-й круг Уимблдона

Алекс де Минор без проблем вышел в третий круг Уимблдона-2025
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11-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в третий круг Уимблдона-2025. Во втором круге он уверенно обыграл 115-ю ракетку мира француза Артура Казо. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:4, 6:0.

Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 13:10 МСК
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		2 4 0
             
Артур Казо
115
Франция
Артур Казо
А. Казо

Матч продлился 2 часа 47 минут. За время игры де Минор сделал один эйс, допустил две двойные ошибки и смог реализовать 7 из 21 брейк-пойнта. Казо сделал 10 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх за игру.

Действующий победитель Уимблдона у мужчин — испанец Карлос Алькарас. У женщин — Барбора Крейчикова из Чехии. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.

Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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