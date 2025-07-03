Алекс де Минор без проблем вышел в третий круг Уимблдона-2025

11-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в третий круг Уимблдона-2025. Во втором круге он уверенно обыграл 115-ю ракетку мира француза Артура Казо. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:4, 6:0.

Матч продлился 2 часа 47 минут. За время игры де Минор сделал один эйс, допустил две двойные ошибки и смог реализовать 7 из 21 брейк-пойнта. Казо сделал 10 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх за игру.

Действующий победитель Уимблдона у мужчин — испанец Карлос Алькарас. У женщин — Барбора Крейчикова из Чехии. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.