Андрей Чесноков: Медведев проводит худший сезон за последние шесть лет

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков высказался о сенсационном поражении российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге Уимблдона-2025. Медведев проиграл французу Бенжамену Бонзи (64-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:6), 2:6.

«Медведев проводит худший сезон за последние шесть лет. Хотелось бы, чтобы он хотя бы играл уверенно с лёта и подавал более надёжно. А это сейчас становится только хуже. На приёме Даниил стоит достаточно далеко, у него нет такого терпения, как раньше. Стало больше ошибок в игре. Сейчас он опустится на 15-16-е место в рейтинге. Может, после этого наступит какой-то баланс и спокойствие и Медведев начнёт лезть на всех. Я болею за наших игроков, но хотелось бы увидеть какие-то перемены в его жизни в лучшую сторону. Медведев взял Жиля Симона, который не привнёс чего-то в игру Даниила», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.