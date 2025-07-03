Калашникова/Приданкина проиграли Шувэй/Остапенко на старте парного Уимблдона-2025
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Российско-грузинский дуэт Елена Приданкина/Оксана Калашникова не сумел выйти во второй круг парного разряда Уимблдона-2025, уступив в стартовом для себя матче турнира паре Се Шувэй/Елене Остапенко (Китайский Тайбэй/Китай) со счётом 2:6, 3:6.
Уимблдон — парный разряд (ж). 1-й круг
03 июля 2025, четверг. 14:30 МСК
Се Шувэй
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Оксана Калашникова
Елена Приданкина
О. Калашникова Е. Приданкина
Матч продолжался 1 час 5 минут. За время встречи Калашникова/Приданкина сделали две подачи навылет, допустили две двойные ошибки и не смогли реализовать единственный брейк-пойнт. Шувэй/Остапенко не выполнили эйсов, допустили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из трёх.
Во втором круге парного разряда Уимблдона-2025 Сэ Шувэй и Елена Остапенко сыграют с дуэтом Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния).
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