Калашникова/Приданкина проиграли Шувэй/Остапенко на старте парного Уимблдона-2025

Российско-грузинский дуэт Елена Приданкина/Оксана Калашникова не сумел выйти во второй круг парного разряда Уимблдона-2025, уступив в стартовом для себя матче турнира паре Се Шувэй/Елене Остапенко (Китайский Тайбэй/Китай) со счётом 2:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час 5 минут. За время встречи Калашникова/Приданкина сделали две подачи навылет, допустили две двойные ошибки и не смогли реализовать единственный брейк-пойнт. Шувэй/Остапенко не выполнили эйсов, допустили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из трёх.

Во втором круге парного разряда Уимблдона-2025 Сэ Шувэй и Елена Остапенко сыграют с дуэтом Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния).