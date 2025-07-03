Якуб Меншик в четырёх сетах обыграл Гирона и вышел в третий круг Уимблдона-2025
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17-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик вышел в третий круг Уимблдона-2025. Во втором раунде он обыграл 45-ю ракетку мира американца Маркоса Гирона. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:4, 7:6.
Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 13:10 МСК
45
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
1 : 3
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17
Якуб Меншик
Я. Меншик
Матч продлился 2 часа 51 минуту. За время игры Гирон сделал пять эйсов, допустил три двойные ошибки и смог реализовать 3 из 12 брейк-пойнтов. Меншик сделал 25 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми за игру.
Действующий победитель Уимблдона у мужчин — испанец Карлос Алькарас. У женщин — Барбора Крейчикова из Чехии. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.
Комментарии
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