Якуб Меншик в четырёх сетах обыграл Гирона и вышел в третий круг Уимблдона-2025

17-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик вышел в третий круг Уимблдона-2025. Во втором раунде он обыграл 45-ю ракетку мира американца Маркоса Гирона. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:4, 7:6.

Матч продлился 2 часа 51 минуту. За время игры Гирон сделал пять эйсов, допустил три двойные ошибки и смог реализовать 3 из 12 брейк-пойнтов. Меншик сделал 25 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми за игру.

Действующий победитель Уимблдона у мужчин — испанец Карлос Алькарас. У женщин — Барбора Крейчикова из Чехии. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.