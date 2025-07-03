На Уимблдоне-2025 игрокам разрешат выходить на матчи с чёрными повязками в память о Жоте

Организаторы Уимблдона-2025 разрешат теннисистам выходить на матчи с чёрными траурными повязками в память о погибших футболисте «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоте и его брате футболисте португальского «Пенафиела» Андре Силве. Спортсмены погибли в автокатастрофе в Испании. Жоте было 28 лет, Силве — 25 лет.

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на организаторов турнира, португальский теннисист Франсишку Кабрал заявил, что планирует почтить память Жоты во втором круге мужского парного разряда на Уимблдоне.

Ранее Диогу Жота выступал за английский «Вулверхэмптон», португальские «Порту» и «Пасуш де Феррейра», а также испанский «Атлетико» Мадрид. Со сборной Португалии нападающий дважды выиграл Лигу наций.