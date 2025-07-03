Мирра Андреева обыграла Лючию Бронцетти и вышла в третий круг Уимблдона-2025
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Седьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона-2025, во втором раунде обыграв итальянку Лючию Бронцетти (63-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:6 (7:4).
Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 15:10 МСК
7
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|7 7
|
|6 4
63
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты. За время игры 18-летняя Андреева выполнила четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать три брейк-пойнта из шести. Бронцетти сделала один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один из трёх заработанных брейк-пойнтов.
В третьем круге Уимблдона-2025 Мирра Андреева встретится с победительницей пары Хейли Баптист (США) — Виктория Мбоко (Канада, LL).
Комментарии
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