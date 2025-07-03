Алекс де Минор поделился эмоциями от публики на Уимблдоне
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11-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор поделился эмоциями после выхода в третий круг Уимблдона-2025. Во втором круге он уверенно обыграл 115-ю ракетку мира француза Артура Казо. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:4, 6:0.
Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 13:10 МСК
11
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|6
|
|2
|4
|0
115
Артур Казо
А. Казо
— Сегодня на корте ощущалось много любви к тебе. Насколько это важно — чувствовать себя здесь так комфортно и как дома?
— Это потрясающе. Это второй домашний турнир «Большого шлема» для меня, — сказал де Минор в интервью на корте.
Действующий победитель Уимблдона у мужчин — испанец Карлос Алькарас. У женщин — Барбора Крейчикова из Чехии. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.
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