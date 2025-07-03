Алекс де Минор поделился эмоциями от публики на Уимблдоне

11-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор поделился эмоциями после выхода в третий круг Уимблдона-2025. Во втором круге он уверенно обыграл 115-ю ракетку мира француза Артура Казо. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:4, 6:0.

— Сегодня на корте ощущалось много любви к тебе. Насколько это важно — чувствовать себя здесь так комфортно и как дома?

— Это потрясающе. Это второй домашний турнир «Большого шлема» для меня, — сказал де Минор в интервью на корте.

Действующий победитель Уимблдона у мужчин — испанец Карлос Алькарас. У женщин — Барбора Крейчикова из Чехии. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.