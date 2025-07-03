Мирра Андреева повторила свой рекорд по числу побед за год в основных сетках турниров WTA
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева повторила свой рекорд по количеству выигранных матчей за календарный год в основных сетках турниров под эгидой WTA.
Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 15:10 МСК
7
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
63
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Сегодня, 3 июля, 18-летняя Андреева обыграла итальянскую теннисистку Лючию Бронцетти (63-й номер мирового рейтинга) во втором круге Уимблдона-2025 со счётом 6:1, 7:6 (7:4). Это 34-я победа Андреевой за 2025 год в основных сетках турниров WTA, за весь 2024 году россиянка тоже выиграла 34 матча.
В третьем раунде Уимблдонского турнира-2025 Мирра Андреева встретится с победительницей пары Хейли Баптист (США) — Виктория Мбоко (Канада, LL).
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