Мирра Андреева повторила свой рекорд по числу побед за год в основных сетках турниров WTA

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева повторила свой рекорд по количеству выигранных матчей за календарный год в основных сетках турниров под эгидой WTA.

Сегодня, 3 июля, 18-летняя Андреева обыграла итальянскую теннисистку Лючию Бронцетти (63-й номер мирового рейтинга) во втором круге Уимблдона-2025 со счётом 6:1, 7:6 (7:4). Это 34-я победа Андреевой за 2025 год в основных сетках турниров WTA, за весь 2024 году россиянка тоже выиграла 34 матча.

В третьем раунде Уимблдонского турнира-2025 Мирра Андреева встретится с победительницей пары Хейли Баптист (США) — Виктория Мбоко (Канада, LL).