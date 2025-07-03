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Мирра Андреева повторила свой рекорд по числу побед за год в основных сетках турниров WTA

Мирра Андреева повторила свой рекорд по числу побед за год в основных сетках турниров WTA
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева повторила свой рекорд по количеству выигранных матчей за календарный год в основных сетках турниров под эгидой WTA.

Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 15:10 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
1 		6 4
         
Лючия Бронцетти
63
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти

Сегодня, 3 июля, 18-летняя Андреева обыграла итальянскую теннисистку Лючию Бронцетти (63-й номер мирового рейтинга) во втором круге Уимблдона-2025 со счётом 6:1, 7:6 (7:4). Это 34-я победа Андреевой за 2025 год в основных сетках турниров WTA, за весь 2024 году россиянка тоже выиграла 34 матча.

В третьем раунде Уимблдонского турнира-2025 Мирра Андреева встретится с победительницей пары Хейли Баптист (США) — Виктория Мбоко (Канада, LL).

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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