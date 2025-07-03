Мирра Андреева поднялась на пятое место в лайв-рейтинге WTA

Седьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева может попасть в топ-5 мирового рейтинга по итогам Уимблдона-2025. В лайв-рейтинге 18-летняя теннисистка находится на пятой строчке.

Сегодня, 3 июля, Андреева вышла в третий круг престижного турнира, во втором раунде обыграв итальянку Лючию Бронцетти (63-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:6 (7:4).

В третьем круге Уимблдона-2025 Мирра Андреева встретится с победительницей пары Хейли Баптист (США) — Виктория Мбоко (Канада, LL).

Действующий победитель Уимблдона у мужчин — испанец Карлос Алькарас. У женщин — Барбора Крейчикова из Чехии. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.