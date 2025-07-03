Чесноков: Мирра Андреева на траве — не лучший игрок относительно других покрытий

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков высказался об игре россиянки Мирры Андреевой на травяном покрытии.

Сегодня, 3 июля, 18-летняя Андреева обыграла итальянскую теннисистку Лючию Бронцетти (63-й номер мирового рейтинга) во втором круге Уимблдона-2025 со счётом 6:1, 7:6 (7:4).

«Мирра на траве — не лучший игрок относительно других покрытий. Мне кажется, для неё трава как покрытие является большей загадкой, чем другие покрытия. Но тренером Мирры является Кончита Мартинес, которая в своё время выигрывала Уимблдон. Про неё нельзя было сказать, что она игрок травы. Её фундаментом была игра на задней линии.

С каждым сезоном Мирра чему-то учится. Может, и сейчас станет играть лучше на траве. В прошлом сезоне она проиграла на траве абсолютно всё. Но сейчас у неё есть положительный баланс. Для Мирры не лучшее покрытие, но, надеюсь, она найдёт себя на траве», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В третьем раунде Уимблдонского турнира — 2025 Мирра Андреева встретится с победительницей пары Хейли Баптист (США) — Виктория Мбоко (Канада, LL).