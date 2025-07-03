«Ещё пару часов тут побудем, потренируем что-нибудь». Андреева после победы над Бронцетти

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась после победы над итальянкой Лючией Бронцетти в матче второго круга Уимблдона-2025.

Сегодня, 3 июля, 18-летняя Андреева обыграла итальянскую теннисистку Лючию Бронцетти (63-й номер мирового рейтинга) во втором круге Уимблдона-2025 со счётом 6:1, 7:6 (7:4).

«У меня позже ещё матч в паре, так что просто буду веселиться здесь на корте. Надо спросить Кончиту, над чем мы будем работать. Уверена, она не позволит мне просто пойти домой. Мы тут ещё пару часов побудем, потренируем что-нибудь. Будет нелегко, но что сказать? Она доводит меня до моего предела, спасибо за это», — сказала Андреева в интервью на корте.

В третьем раунде Уимблдонского турнира — 2025 Мирра Андреева встретится с победительницей пары Хейли Баптист (США) — Виктория Мбоко (Канада, LL).