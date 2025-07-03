Штруфф обыграл Оже-Альяссима в непростом матче второго круга Уимблдона-2025
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125-я ракетка мира немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф вышел в третий круг Уимблдона-2025. В матче второго раунда он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6, 6:3, 6:4.
Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 15:20 МСК
28
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 3
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|6 9
|3
|4
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|7 11
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|6
125
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Матч продлился 3 часа 17 минут. За время игры Штруфф сделал 10 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и смог реализовать 5 из 15 брейк-пойнтов. Канадец сделал 16 подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 13 за игру.
В третьем круге Уимблдона-2025 Штруфф сыграет с действующим чемпионом турнира испанцем Карлосом Алькарасом. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.
Комментарии
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