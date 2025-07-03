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Феликс Оже-Альяссим — Ян-Леннард Штруфф, результат матча 3 июля 2025, счет 1:3, 2-й круг Уимблдона

Штруфф обыграл Оже-Альяссима в непростом матче второго круга Уимблдона-2025
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125-я ракетка мира немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф вышел в третий круг Уимблдона-2025. В матче второго раунда он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6, 6:3, 6:4.

Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 15:20 МСК
Феликс Оже-Альяссим
28
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 9 3 4
3 		7 11 6 6
             
Ян-Леннард Штруфф
125
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

Матч продлился 3 часа 17 минут. За время игры Штруфф сделал 10 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и смог реализовать 5 из 15 брейк-пойнтов. Канадец сделал 16 подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 13 за игру.

В третьем круге Уимблдона-2025 Штруфф сыграет с действующим чемпионом турнира испанцем Карлосом Алькарасом. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.

Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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