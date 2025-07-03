Штруфф обыграл Оже-Альяссима в непростом матче второго круга Уимблдона-2025

125-я ракетка мира немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф вышел в третий круг Уимблдона-2025. В матче второго раунда он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6, 6:3, 6:4.

Матч продлился 3 часа 17 минут. За время игры Штруфф сделал 10 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и смог реализовать 5 из 15 брейк-пойнтов. Канадец сделал 16 подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 13 за игру.

В третьем круге Уимблдона-2025 Штруфф сыграет с действующим чемпионом турнира испанцем Карлосом Алькарасом. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.