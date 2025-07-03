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Панова/Го — Олмос/Сарасуа, результат матча 3 июля 2025, счет 6:3, 5:7, 6:2, 1-й круг, Уимблдон-2025

Александра Панова и Ханьюй Го вышли во второй круг Уимблдона в парном разряде
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Россиянка Александра Панова и китаянка Ханьюй Го вышли во второй круг парного разряда Уимблдона-2025, обыграв в стартовом матче турнира мексиканский дуэт Джулиана Олмос/Рената Сарасуа со счётом 6:3, 5:7, 6:2.

Уимблдон — парный разряд (ж). 1-й круг
03 июля 2025, четверг. 14:45 МСК
Ханьюй Го
Китай
Ханьюй Го
Александра Панова
Россия
Александра Панова
Х. Го А. Панова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
3 		7 2
         
Джулиана Олмос
Мексика
Джулиана Олмос
Рената Сарасуа
Мексика
Рената Сарасуа
Д. Олмос Р. Сарасуа

Матч продлился 2 часа 20 минут. За время игры Панова и Го сделали две подачи навылет, допустили две двойных ошибки и смогли реализовать пять брейк-пойнтов из десяти. Дуэт Олмос/Сарасуа допустили одну двойную ошибку, ни разу не смогли выполнить подачу навылет и реализовали три из девяти брейк-пойнта.

Во втором круге парного разряда Уимблдона-2025 Александра Панова и Ханьюй Го сыграют с венгерско-бразильской парой Тимя Бабош/Луиза Стефани.

Сетка женского парного турнира Уимблдона 2025
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