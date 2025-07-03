Александра Панова и Ханьюй Го вышли во второй круг Уимблдона в парном разряде

Россиянка Александра Панова и китаянка Ханьюй Го вышли во второй круг парного разряда Уимблдона-2025, обыграв в стартовом матче турнира мексиканский дуэт Джулиана Олмос/Рената Сарасуа со счётом 6:3, 5:7, 6:2.

Матч продлился 2 часа 20 минут. За время игры Панова и Го сделали две подачи навылет, допустили две двойных ошибки и смогли реализовать пять брейк-пойнтов из десяти. Дуэт Олмос/Сарасуа допустили одну двойную ошибку, ни разу не смогли выполнить подачу навылет и реализовали три из девяти брейк-пойнта.

Во втором круге парного разряда Уимблдона-2025 Александра Панова и Ханьюй Го сыграют с венгерско-бразильской парой Тимя Бабош/Луиза Стефани.