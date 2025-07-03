Карлос Алькарас отреагировал на трагическую гибель Диогу Жоты и Андре Силвы

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на трагическую гибель португальских футболистов Диогу Жоты и Андре Силвы. Спортсмены погибли в автокатастрофе в Испании. Игроку английского «Ливерпуля» Жоте было 28 лет, а Силве, выступавшему за португальский «Пенафиел», — 25 лет.

«Покойтесь с миром, Диегу и Андре. Мои искренние соболезнования вашим близким», — написал Алькарас в социальных сетях.

Алькарас в данный момент находит в Лондоне, где защищает титул на Уимблдоне-2025.