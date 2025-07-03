Новак Джокович одержал разгромную победу во втором круге Уимблдона-2025
Поделиться
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира серб Новак Джокович уверенно вышел в третий круг Уимблдона-2025.
Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 15:40 МСК
154
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|0
|
|6
|6
6
Новак Джокович
Н. Джокович
В матче второго круга 38-летний Джокович (6) со счётом 6:3, 6:2, 6:0 обыграл 154-ю ракетку мира британца Даниэля Эванса (WC).
Встреча Джоковича с Эвансом продлилась 1 час и 49 минут. В её рамках Новак 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Даниэля пять эйсов, три двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.
За выход в 1/8 финала Уимблдона-2025 Джокович сразится с соотечественником – 49-й ракеткой мира Миомиром Кецмановичем.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 июля 2025
-
18:27
-
18:18
-
18:18
-
18:12
-
18:09
-
18:00
-
18:00
-
17:54
-
17:53
-
17:42
-
17:26
-
17:20
-
17:08
-
17:07
-
17:00
-
16:58
-
16:52
-
16:52
-
16:46
-
16:41
-
16:34
-
16:20
-
16:18
-
16:15
-
16:02
-
15:49
-
15:35
-
15:32
-
14:58
-
14:55
-
14:36
-
14:32
-
14:21
-
14:09
-
14:00