Новак Джокович одержал разгромную победу во втором круге Уимблдона-2025

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира серб Новак Джокович уверенно вышел в третий круг Уимблдона-2025.

В матче второго круга 38-летний Джокович (6) со счётом 6:3, 6:2, 6:0 обыграл 154-ю ракетку мира британца Даниэля Эванса (WC).

Встреча Джоковича с Эвансом продлилась 1 час и 49 минут. В её рамках Новак 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Даниэля пять эйсов, три двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

За выход в 1/8 финала Уимблдона-2025 Джокович сразится с соотечественником – 49-й ракеткой мира Миомиром Кецмановичем.