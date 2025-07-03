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Новак Джокович – Даниэль Эванс, результат матча 3 июля 2025, счет 3:0, 2-й круг Уимблдона

Новак Джокович одержал разгромную победу во втором круге Уимблдона-2025
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира серб Новак Джокович уверенно вышел в третий круг Уимблдона-2025.

Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 15:40 МСК
Даниэль Эванс
154
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 0
6 		6 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

В матче второго круга 38-летний Джокович (6) со счётом 6:3, 6:2, 6:0 обыграл 154-ю ракетку мира британца Даниэля Эванса (WC).

Встреча Джоковича с Эвансом продлилась 1 час и 49 минут. В её рамках Новак 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Даниэля пять эйсов, три двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

За выход в 1/8 финала Уимблдона-2025 Джокович сразится с соотечественником – 49-й ракеткой мира Миомиром Кецмановичем.

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Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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