Джокович — самый возрастной игрок, взявший сет под ноль на Уимблдоне, после Коннорса

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира серб Новак Джокович стал самым возрастным теннисистом, сумевшим взять сет со счётом 6:0 в основной сетке мужского одиночного разряда Уимблдона, после американца Джимми Коннорса в 1991 году, сообщает Opta Ace.

Сегодня, 3 июля, в матче второго круга Уимблдона-2025 Джокович (6) со счётом 6:3, 6:2, 6:0 обыграл 154-ю ракетку мира британца Даниэля Эванса (WC). Новаку 38 лет и 39 дней.

Восьмикратному чемпиону мэйджоров, бывшей первой ракетке мира Коннорсу было 38 лет и 295 дней, когда он выиграл сет с «баранкой» на Уимблдоне-1991.

За выход в 1/8 финала Уимблдона-2025 Джокович сразится с соотечественником – 49-й ракеткой мира Миомиром Кецмановичем.