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Джокович — самый возрастной игрок, взявший сет под ноль на Уимблдоне, после Коннорса

Джокович — самый возрастной игрок, взявший сет под ноль на Уимблдоне, после Коннорса
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира серб Новак Джокович стал самым возрастным теннисистом, сумевшим взять сет со счётом 6:0 в основной сетке мужского одиночного разряда Уимблдона, после американца Джимми Коннорса в 1991 году, сообщает Opta Ace.

Сегодня, 3 июля, в матче второго круга Уимблдона-2025 Джокович (6) со счётом 6:3, 6:2, 6:0 обыграл 154-ю ракетку мира британца Даниэля Эванса (WC). Новаку 38 лет и 39 дней.

Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 15:40 МСК
Даниэль Эванс
154
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 0
6 		6 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Восьмикратному чемпиону мэйджоров, бывшей первой ракетке мира Коннорсу было 38 лет и 295 дней, когда он выиграл сет с «баранкой» на Уимблдоне-1991.

За выход в 1/8 финала Уимблдона-2025 Джокович сразится с соотечественником – 49-й ракеткой мира Миомиром Кецмановичем.

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