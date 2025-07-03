Даррен Кэхилл рассказал, как Синнер нарушил диету после финала «Ролан Гаррос»

Даррен Кэхилл, тренер первой ракетки мира Янника Синнера, рассказал об одном из эпизодов после финала «Ролан Гаррос» – 2025, когда итальянец нарушил строгую диету.

«Должен сказать, примерно через полчаса после матча он пошёл на пресс-конференцию. Мы шли к транспорту. Там был большой автобус, где мы все вместе садимся, и для игроков у выхода с «Ролан Гаррос» стоит банка с конфетами — можно взять парочку на ходу. Он забрал всю банку. Он просто схватил стеклянную банку и съел конфеты — ведь держал строгую диету две недели — и на этом диета закончилась.

В машине он раздавал конфеты всем. Янник смеялся, хихикал. Он довольно быстро переключился, и будет интересно посмотреть, как он переключится на Уимблдоне, потому что это уже будет настоящее испытание», – сказал Кэхилл в студии ESPN.