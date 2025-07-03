Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даррен Кэхилл рассказал, как Синнер нарушил диету после финала «Ролан Гаррос»

Даррен Кэхилл рассказал, как Синнер нарушил диету после финала «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

Даррен Кэхилл, тренер первой ракетки мира Янника Синнера, рассказал об одном из эпизодов после финала «Ролан Гаррос» – 2025, когда итальянец нарушил строгую диету.

«Должен сказать, примерно через полчаса после матча он пошёл на пресс-конференцию. Мы шли к транспорту. Там был большой автобус, где мы все вместе садимся, и для игроков у выхода с «Ролан Гаррос» стоит банка с конфетами — можно взять парочку на ходу. Он забрал всю банку. Он просто схватил стеклянную банку и съел конфеты — ведь держал строгую диету две недели — и на этом диета закончилась.

В машине он раздавал конфеты всем. Янник смеялся, хихикал. Он довольно быстро переключился, и будет интересно посмотреть, как он переключится на Уимблдоне, потому что это уже будет настоящее испытание», – сказал Кэхилл в студии ESPN.

Материалы по теме
Мирра прорвалась в третий круг Уимблдона! А ещё приблизилась к топ-3 по победам в сезоне
Мирра прорвалась в третий круг Уимблдона! А ещё приблизилась к топ-3 по победам в сезоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android